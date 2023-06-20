Появилось совместное фото Леброна Джеймса и Дрэймонда Грина на отдыхе
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В интернете появилась совместная фотография лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и звезды «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина. Баскетболистов запечатлели во время отдыха в одном из ресторанов Монако.
Недавно сообщалось, что Дрэймонд отказался от опции продления контракта на сезон-2023/2024 и станет неограниченно свободным агентом. Некоторые инсайдеры ранее сообщали, что игрок может продолжить карьеру в «Лос-Анджелесе».
НБА. Актуальное:
В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 33-летний Грин принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 9,4 очка, делая 6,9 подбора и 6,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых — 25.
Пятёрка самых «грязных» игроков в современной НБА:
Планы «Уорриорз» на Грина:
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