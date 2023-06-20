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Директор Евролиги — о плей-ин: переговоры уже ведутся, но мы должны узнать мнение клубов

Директор Евролиги — о плей-ин: переговоры уже ведутся, но мы должны узнать мнение клубов
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Новый генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас высказался о возможном введении в турнире стадии плей-ин.

«Переговоры об этом уже ведутся, мы должны поговорить с клубами и узнать их мнение. Основной принцип нашей лиги заключается в том, что каждая команда играет с каждой. Это важнейшая ось, которой мы должны придерживаться. Нам не стоит возвращаться к формату, при котором есть деление на группы. Это определённо не изменится», — приводит слова Мотеюнаса Eurohoops.

Напомним, начиная с сезона-2016/2017, Евролига отказалсь от группового этапа, и теперь регулярный чемпионат проходит по круговой системе.

Действующим победителем Евролиги является мадридский «Реал», переигравший в финале греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.

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