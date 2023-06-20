Директор Евролиги — о конфликте с ФИБА: моя позиция — диалог, предстоит большая работа

Новый генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас высказался об отношениях турнира и Международной федерации баскетбола (FIBA).
«Очень деликатный вопрос. Моя позиция — диалог. Мы должны общаться, учитывать интересы друг друга и, прежде всего, должны улучшать баскетбол. Посмотрим, сможем ли мы найти общие знаменатели. Сейчас я не могу ответить по поводу участия игроков. Есть много вещей, которые необходимо решить. Самое важное — это спорт и баскетбол: чтобы он был привлекательным для болельщиков, чтобы игроки не уставали, как это происходит сейчас. У всего этого есть много факторов. Предстоит большая работа, задача интересная», — приводит слова Мотеюнаса Eurohoops.
Напомним, между Евролигой и ФИБА существует конфликт в вопросе составления календаря и наложения матчей национальных сборных на игры главного клубного турнира Европы.
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