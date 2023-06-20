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Джулиус Рэндл и Пол Джордж высказались о доминировании европейцев в НБА

Джулиус Рэндл и Пол Джордж высказались о доминировании европейцев в НБА
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Форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл и лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж ообсудили доминацию европейских игроков в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Вы не найдёте таких игроков, как Никола Йокич, но это то, во что превратится баскетбол. Каждая позиция стала более вариативной в современных построениях, чтобы иметь больше возможностей играть в сумасшедший беспозиционный баскетбол», — сказал Рэндл в подкасте Пола Джорджа.

«Они собираются и дальше флиртовать с этим? Потому что пока они это делают, ребята из Европы действительно меняют нашу лигу. Подумайте о Яннисе Адетокунбо. Вы также понимаете, что на замену приходят Никола Йокич, Лука Дончич, Виктор Вембаньяма. Все эти парни из Европы обладают сумасшедшим набором навыков», — добавил Джордж.

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