Джулиус Рэндл и Пол Джордж высказались о доминировании европейцев в НБА

Форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл и лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж ообсудили доминацию европейских игроков в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Вы не найдёте таких игроков, как Никола Йокич, но это то, во что превратится баскетбол. Каждая позиция стала более вариативной в современных построениях, чтобы иметь больше возможностей играть в сумасшедший беспозиционный баскетбол», — сказал Рэндл в подкасте Пола Джорджа.
«Они собираются и дальше флиртовать с этим? Потому что пока они это делают, ребята из Европы действительно меняют нашу лигу. Подумайте о Яннисе Адетокунбо. Вы также понимаете, что на замену приходят Никола Йокич, Лука Дончич, Виктор Вембаньяма. Все эти парни из Европы обладают сумасшедшим набором навыков», — добавил Джордж.
- 20 июня 2023
-
19:29
-
18:56
-
18:24
-
18:05
-
17:57
-
16:38
-
16:15
-
15:51
-
14:48
-
14:33
-
13:41
-
13:21
-
12:42
-
12:08
-
11:30
-
11:09
-
10:38
-
10:16
-
09:34
-
09:20
-
07:08
-
06:04
-
00:48
-
00:25
-
00:08
- 19 июня 2023
-
23:34
-
22:39
-
22:22
-
22:05
-
20:51
-
20:36
-
19:52
-
19:38
-
19:21
-
18:59