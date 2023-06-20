Болельщики увидели проявления расизма в статье ESPN о Николе Йокиче

Болельщики увидели расистский подтекст в статье журналиста ESPN Уильяма Родена о звёздном сербском центровом, чемпионе Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.

В своей статье Роден заявлял, что Йокича считают величайшим баскетболистом всех времён только из-за цвета его кожи. Якобы его заслуги преувеличены по причине того, что этот вид спорта традиционно считается местом, где доминируют темнокожие игроки.

После этого интернет-издание Outkick обратило внимание на то, что в сети практически нет материалов с призывом считать Йокича величайшим игроком всех времён. По мнению авторов статьи, Роден намеренно исказил мнение о сербском баскетболисте, чтобы обратить внимание на его цвет кожи.

Напомним, Никола Йокич помог «Денверу» завоевать своё первое чемпионство в минувшем сезоне НБА и был признан самым ценным игроком финальной серии с «Майами Хит».