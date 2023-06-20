«Портленд» попытается заполучить центрового «Майами» Бэма Адебайо

«Портленд Трэйл Блэйзерс» предпримет попытку обменять центрового «Майами Хит» Бэма Адебайо, сообщает Yahoo Sports.

По информации источника, руководство «Портленда», зная, что шансы на осуществление сделки достаточно низкие, тем не менее попытается предложить «Майами» комбинацию из нескольких игроков и пиков. Отмечается, что об обмене на звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда речь не идёт. В «Портленде» хотят собрать команду с Адебайо и с Лиллардом.

От усиления состава «Портленда» зависит и будущее лидера команды Дэмьена Лилларда. Недавно он вновь отметил, что больше всего ему хотелось бы стать чемпионом в составе «Портленда», а не в другой команде. По мнению Лилларда, у клуба есть ресурсы для того, чтобы усилить состав для борьбы за титул. Если же команда не предпримет попыток по укреплению состава, звёздный разыгрывающий может задуматься об обмене в другой клуб.