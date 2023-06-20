Перкинс: дуэт Лилларда и Эмбиида был бы практически неудержим

Чемпион НБА 2008 года, а ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс высказался о возможном переходе звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в «Филадельфию Сиксерс».
«Если бы Дэмьен перешёл туда и объединился с Джоэлем Эмбиидом, они мгновенно поставили бы всех в тупик и, вероятно, стали бы главными фаворитами Восточной конференции. Этот дуэт был бы практически неудержим», – сказал Перкинс в эфире программы Get Up.
Лиллард выступает за «Портленд» с того момента, как начал профессиональную карьеру в 2012 году. Ранее американец неоднократно заявлял, что ему нравятся и город, и клуб, и он не хочет менять команду. По мнению игрока, у клуба есть ресурсы, чтобы усилить состав для борьбы за титул, и в ближайшее межсезонье Лиллард ждёт от «Портленда» решительных действий на рынке.
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