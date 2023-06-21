Виктор Вембаньяма — об ожиданиях: я не чувствую никакого давления

Главный проспект грядущего драфта НБА французский баскетболист Виктор Вембаньяма рассказал о том, чувствует ли он давление, в связи с тем, что он считается одним из самых перспективных игроков в истории, а также о том, что мотивирует его работать и становиться лучше.
«Я не чувствую никакого давления. Я стараюсь жить свободно. То, как я играю — это именно то, как я хочу играть на самом деле, глубоко в душе. Через игру я показываю миру свою личность, свою душу. Я хочу самовыразиться и самореализоваться.
Я чувствую драйв и желание идти дальше. Почему я не чувствую давления? Жизнь — это не только баскетбол. Каждый раз, когда я чувствую, что я устал, что мне не хочется работать — я понимаю, что я свободен, я нахожусь в свободном мире, я могут сделать всё, что захочу. Это высвобождает и окрыляет и ничто не может меня остановить», — рассказал Вембаньяма на подкасте The Old Man and The Three.
- 21 июня 2023
-
07:41
-
07:15
-
00:37
-
00:17
-
00:09
- 20 июня 2023
-
23:35
-
23:08
-
22:44
-
22:02
-
21:22
-
21:07
-
20:47
-
19:55
-
19:29
-
18:56
-
18:24
-
18:05
-
17:57
-
16:38
-
16:15
-
15:51
-
14:48
-
14:33
-
13:41
-
13:21
-
12:42
-
12:08
-
11:30
-
11:09
-
10:38
-
10:16
-
09:34
-
09:20
-
07:08
-
06:04