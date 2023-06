Виктор Вембаньяма — об ожиданиях: я не чувствую никакого давления

Главный проспект грядущего драфта НБА французский баскетболист Виктор Вембаньяма рассказал о том, чувствует ли он давление, в связи с тем, что он считается одним из самых перспективных игроков в истории, а также о том, что мотивирует его работать и становиться лучше.

«Я не чувствую никакого давления. Я стараюсь жить свободно. То, как я играю — это именно то, как я хочу играть на самом деле, глубоко в душе. Через игру я показываю миру свою личность, свою душу. Я хочу самовыразиться и самореализоваться.

Я чувствую драйв и желание идти дальше. Почему я не чувствую давления? Жизнь — это не только баскетбол. Каждый раз, когда я чувствую, что я устал, что мне не хочется работать — я понимаю, что я свободен, я нахожусь в свободном мире, я могут сделать всё, что захочу. Это высвобождает и окрыляет и ничто не может меня остановить», — рассказал Вембаньяма на подкасте The Old Man and The Three.