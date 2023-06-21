Войнаровски: «Хорнетс» на драфте выберут Брэндона Миллера, а не Скута Хендерсона

Известнейший инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил о том, кого скорее всего «Шарлотт Хорнетс» выберут под вторым номером на грядущем драфте.
«Команда «Шарлотт Хорнетс» всё больше уверена в том, что выберет под вторым номером Брэндона Миллера. Уверенность возросла после вчерашних встреч с игроком. Миллер притянул интерес ещё Майкла Джордана, который на днях продал клуб. Джордан был впечатлён игроком на первой встрече и был приглашён вместе с Хендерсоном на вторую, где Брэндон проявил себя лучше.
Естественно одним из главных факторов является позиция Миллера (лёгкий форвард — Прим. «Чемпионата»), поскольку в «Шарлотт» уже есть разыгрывающий Ламело Болл (позиция Скута Хендерсон — разыгрывающий — Прим. «Чемпионата»), в которого они верят как в франчайза», — рассказал Войнаровски в эфире шоу Sports Center.
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