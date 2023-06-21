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Источник: «Клипперс» изучают возможности для обмена Пола Джорджа

Источник: «Клипперс» изучают возможности для обмена Пола Джорджа
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Инсайдер Марк Штейн сообщил о том, что «Лос-Анджелес Клипперс» общаются с командами НБА, чтобы узнать ценность форварда Пола Джорджа на рынке обменов.

«В преддверии грядущего драфта «Клипперс» дали понять нескольким командам, что пытаются понять, каким спросом может в теории обладать Пол Джордж. «Лос-Анджелес» рассматривает идею разъединения дуэта Джорджа и Леонарда», — приводит слова Штейна Uproxx.

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Джордж присоединился к калифорнийской команде в 2019 году вместе с форвардом Каваем Леонардом. За четыре сезона звёздный дуэт смог добиться лишь выхода во второй раунд. Основной причин неудач стали постоянные травмы лидеров. Пол пропустил весь нынешний плей-офф, а Леонард выбыл после второго матча серии с «Финикс Санз».

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