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«Работа идёт, водичка пьётся». Бен Симмонс продолжает восстановление

«Работа идёт, водичка пьётся». Бен Симмонс продолжает восстановление
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс рассказал, что продолжает восстановительный процесс.

«Занимаюсь своими делами и надрываю задницу. Работа идёт, водичка пьётся», – написал Симмонс в социальной сети.

Бен Симмонс в тренажерном зале

Бен Симмонс в тренажерном зале

Фото: Соцсети Бена Симмонса

Напомним, в конце февраля защитник «Бруклина» получил травму левого колена, а позднее у него было выявлено защемление нерва в спине. Ранее главный тренер «Бруклин Нетс» Жак Вон прокомментировал процесс восстановления Симмонса.

В прошедшем сезоне 26-летний баскетболист принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.

Ранее его агент Берни Ли подробнее рассказал о сроках возвращения игрока после очередной травмы:

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