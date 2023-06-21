«Работа идёт, водичка пьётся». Бен Симмонс продолжает восстановление

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс рассказал, что продолжает восстановительный процесс.
«Занимаюсь своими делами и надрываю задницу. Работа идёт, водичка пьётся», – написал Симмонс в социальной сети.
Бен Симмонс в тренажерном зале
Фото: Соцсети Бена Симмонса
Напомним, в конце февраля защитник «Бруклина» получил травму левого колена, а позднее у него было выявлено защемление нерва в спине. Ранее главный тренер «Бруклин Нетс» Жак Вон прокомментировал процесс восстановления Симмонса.
В прошедшем сезоне 26-летний баскетболист принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.
Ранее его агент Берни Ли подробнее рассказал о сроках возвращения игрока после очередной травмы:
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