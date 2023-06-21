Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кайри Ирвинг посетил площадку Rucker Park в Нью-Йорке

Кайри Ирвинг посетил площадку Rucker Park в Нью-Йорке
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг посетил знаменитую баскетбольную площадку «Ракер Парк» (Rucker Park) в Гарлеме (Нью-Йорк). Место знаменито тем, что многие профессиональные игроки оттачивали свои навыки именно здесь ещё до того, как стать знаменитыми.

Кайри Ирвинг посетил площадку Rucker Park в Нью-Йорке:

Напомним, Кайри перешёл в «Даллас» в феврале этого года в результате обмена техасцев с «Бруклин Нетс». «Нетс» по итогам сделки получили от техасцев разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.

Материалы по теме
Большие итоги сезона-2022/2023 в НБА: Восток
Большие итоги сезона-2022/2023 в НБА: Восток
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023