Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг посетил знаменитую баскетбольную площадку «Ракер Парк» (Rucker Park) в Гарлеме (Нью-Йорк). Место знаменито тем, что многие профессиональные игроки оттачивали свои навыки именно здесь ещё до того, как стать знаменитыми.
Кайри Ирвинг посетил площадку Rucker Park в Нью-Йорке:
Напомним, Кайри перешёл в «Даллас» в феврале этого года в результате обмена техасцев с «Бруклин Нетс». «Нетс» по итогам сделки получили от техасцев разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.
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