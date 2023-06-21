Тайсон Картер принял решение не возвращаться в «Зенит», а остаться в «Уникахе»

Американский защитник Тайсон Картер, права на которого принадлежат «Зениту», останется в испанской «Уникахе», где он выступал в рамках аренды. Об этом информирует Malaga Hoy. По сведениям источника, все стороны дали устное согласие на такое развитие событий. Сам Картер пожелал остаться в испанском клубе. Сообщается, что «Уникаха» выплатит «Зениту» примерно € 100 тыс. (подчёркивается, что сумма меньше).

Картер перешёл в санкт-петербургский клуб из греческого «Лаврио». Соглашение с американским игроком рассчитано до конца сезона-2022/2023 с опцией продления. В составе «Лаврио» Тайсон играл в баскетбольной Лиге чемпионов и чемпионате Греции. В матчах Лиги чемпионов в среднем он набирал 19,5 очка, делал 1,5 подбора и 2,8 передачи.