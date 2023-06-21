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Виктор Вембаньяма показал неприличный жест

Виктор Вембаньяма показал неприличный жест
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19-летний французский игрок, главный претендент на выбор под первым номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации этого года Виктор Вембаньяма был запечатлён на камеру в момент демонстрации неприличного жеста.

Это случилось в ходе его визита на бейсбольную арену клуба «Нью-Йорк Янкис», где он пообщался с игроками и фанатами, а также совершил символический бросок бейсбольным мячом.

Фото: https://twitter.com/RealPjHoops

19-летний Вембаньяма выступает за французский клуб «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд. Многими аналитиками и экспертами он называется первым выбором драфта НБА — 2023.

Виктор Вембаньяма посетил бейсбольную арену «Нью-Йорк Яниз»:

Любовь Виктору:
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