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Инсайдер: Леброн списал Дэвиса, есть шанс, что Энтони покинет команду в это межсезонье

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разочарован игрой своего товарища по команде Энтони Дэвиса. Об этом рассказал журналист и инсайдер Билл Райтер.

«Между Леброном и генеральным менеджером команды Робом Пелинкой идёт борьба. Я думаю, что Леброн списал Энтони Дэвиса, и есть ненулевой шанс, что Энтони покинет команду в это межсезонье», — приводит слова Райтера Clutch Points со ссылкой на его выступление на Zach Gelb Show.

В нынешнем минувшем Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 25,2 очка, совершал 12,9 подбора и отдавал 2,6 передачи.

Лучшие ассистенты в истории НБА:

Недавно в интернете появилась совместная фотография лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и звезды «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.