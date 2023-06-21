Инсайдер: Леброн списал Дэвиса, есть шанс, что Энтони покинет команду в это межсезонье

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разочарован игрой своего товарища по команде Энтони Дэвиса. Об этом рассказал журналист и инсайдер Билл Райтер.
«Между Леброном и генеральным менеджером команды Робом Пелинкой идёт борьба. Я думаю, что Леброн списал Энтони Дэвиса, и есть ненулевой шанс, что Энтони покинет команду в это межсезонье», — приводит слова Райтера Clutch Points со ссылкой на его выступление на Zach Gelb Show.
В нынешнем минувшем Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 25,2 очка, совершал 12,9 подбора и отдавал 2,6 передачи.
Лучшие ассистенты в истории НБА:
Недавно в интернете появилась совместная фотография лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и звезды «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.
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