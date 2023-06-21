Экс-менеджер Хендерсона: Скут будет самым подготовленным игроком на драфте НБА — 2023

Энтони Маклиш, бывший генменеджер Скута Хендерсона, заявил, что 19-летний игрок готов к дебюту в Национальной баскетбольной ассоциации. Хендерсон является основным соперником француза Виктора Вембаньямы за звание первого номера драфта НБА — 2023.

«Он будет готов сыграть в НБА. Он играл с профессионалами. Он играл против профессионалов. Он играл с мячом. Он играл без мяча. Вот уже как два года он играет как настоящий профессионал. По всем этим причинам я считаю, что он самый подготовленный игрок на предстоящем драфте», — приводит слова Миклиша USA TODAY.

Скут Хендерсон демонстрирует свои навыки перед драфтом:

Ранее пресс-служба букмекерской конторы DraftKings Sportsbook сообщила, что приняла ставку на сумму $ 60 тыс. на то, что 19-летний французский игрок Виктор Вембаньяма станет первым номером на драфте НБА 2023 года.