Экс-менеджер Хендерсона: Скут будет самым подготовленным игроком на драфте НБА — 2023

Энтони Маклиш, бывший генменеджер Скута Хендерсона, заявил, что 19-летний игрок готов к дебюту в Национальной баскетбольной ассоциации. Хендерсон является основным соперником француза Виктора Вембаньямы за звание первого номера драфта НБА — 2023.
«Он будет готов сыграть в НБА. Он играл с профессионалами. Он играл против профессионалов. Он играл с мячом. Он играл без мяча. Вот уже как два года он играет как настоящий профессионал. По всем этим причинам я считаю, что он самый подготовленный игрок на предстоящем драфте», — приводит слова Миклиша USA TODAY.
Скут Хендерсон демонстрирует свои навыки перед драфтом:
Ранее пресс-служба букмекерской конторы DraftKings Sportsbook сообщила, что приняла ставку на сумму $ 60 тыс. на то, что 19-летний французский игрок Виктор Вембаньяма станет первым номером на драфте НБА 2023 года.
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