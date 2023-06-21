Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-менеджер Хендерсона: Скут будет самым подготовленным игроком на драфте НБА — 2023

Экс-менеджер Хендерсона: Скут будет самым подготовленным игроком на драфте НБА — 2023
Аудио-версия:
Комментарии

Энтони Маклиш, бывший генменеджер Скута Хендерсона, заявил, что 19-летний игрок готов к дебюту в Национальной баскетбольной ассоциации. Хендерсон является основным соперником француза Виктора Вембаньямы за звание первого номера драфта НБА — 2023.

«Он будет готов сыграть в НБА. Он играл с профессионалами. Он играл против профессионалов. Он играл с мячом. Он играл без мяча. Вот уже как два года он играет как настоящий профессионал. По всем этим причинам я считаю, что он самый подготовленный игрок на предстоящем драфте», — приводит слова Миклиша USA TODAY.

Главный соперник Скута?
«Настоящий техасский парень». В Сан-Антонио уже полюбили Виктора Вембаньяму и ждут драфта
«Настоящий техасский парень». В Сан-Антонио уже полюбили Виктора Вембаньяму и ждут драфта

Скут Хендерсон демонстрирует свои навыки перед драфтом:

Ранее пресс-служба букмекерской конторы DraftKings Sportsbook сообщила, что приняла ставку на сумму $ 60 тыс. на то, что 19-летний французский игрок Виктор Вембаньяма станет первым номером на драфте НБА 2023 года.

Ставка на драфта НБА:
Неизвестный сделал ставку на $ 60 тыс. на Вембаньяму и в случае выигрыша получит $ 300
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023