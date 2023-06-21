«Не о каждом можно сказать подобное». Руководитель команды НБА — о Викторе Вембаньяме

Неназванный руководитель одной из команд НБА высказался о 19-летнем французском игроке Викторе Вембаньяме, который, как ожидают многие эксперты, будет главным претендентом на выбор под первым номером драфта НБА этого года.

«У него просто невероятные перспективы. Даже если он никогда не станет настолько хорош, как о нём сейчас говорят, он всё равно в конечном итоге будет топовым игроком в лиге. Не могу гарантировать, что это произойдёт, но у него есть шанс однажды стать лучшим игроком в НБА.

А о скольких парнях, которые принимают участие в любом драфте, можно сказать подобное? Не на каждом драфте найдётся парень с таким потенциалом», — приводит слова руководителя The Athletic.

Виктор Вембаньяма посетил бейсбольную арену «Нью-Йорк Яниз»: