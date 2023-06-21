Скаут рассказал, что может испортить карьеру Виктору Вембаньяме в НБА

Один из скаутов поделился мнением о 19-летнем французском игроке Викторе Вембаньяме, который, как ожидают многие эксперты, станет главным претендентом на выбор под первым номером драфта НБА 2023 года. По словам скаута, единственное, что может помешать карьере Вембаньямы, это травмы.

«Единственное, что может вывести из строя этого парня, так это травмы. Терпеть не могу говорить об этом, но это парни, обладающие габаритами, которые никогда раньше мы не видели. В таких случаях возникает вопрос: «Как это работает?» — приводит слова скаута The Athletic.

Напомним, по результатам драфт-лотереи НБА первый пик 2023 года достался «Сан-Антонио Спёрс». Ранее сообщалось, что такие легенды организации, как Тим Данкан, Ману Джинобили и Тони Паркер, будут помогать Вембаньяме в его становлении в лиге.

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