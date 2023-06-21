Дражен Анзулович прокомментировал трансферную кампанию «Самары»

Главный тренер БК «Самара» Дражен Анзулович высказался о новичках команды.

«Недавно мы подписали Михаила Кулагина. Я работал с Мишей и знаю его потенциал. В «Самаре» он получит ещё один шанс показать себя и дать качество нашему клубу. Он не так много играл в УНИКСе в прошлом сезоне — в «Самаре» же, надеюсь, он сможет проявить все свои лучшие качества.

Я очень доволен тем, что мы смогли подписать Илью Платонова. Это игрок с потенциалом, игрок, который может дать нам энергию и качество — все те качества, которые нам необходимы с его позиции. Это было первое подписание для нас в межсезонье — уверен, Илья проявит себя в нашей команде!

Александра Разумова я также знал и раньше. Мы рассчитываем, что он сможет сыграть и на четвёртой, и на пятой позициях и покажет то качество, которое он демонстрировал в период выступлений в Перми. Я работал с Разумовым, он тренировался у меня — конечно, мы ждём, что и он даст команде всё ей необходимое.

Александр Гудумак и Иван Викторов — два игрока из «Енисея», отработавшие со мной по четыре сезона. Я знаю, чем они могут помочь команде: очень профессиональные, с навыками высокого качества. Это то, что нам нужно.

Два сезона играл у меня в «Енисее» и Джеймс Томпсон. Сильный игрок пятой позиции, он должен доминировать, контролировать «краску» и помогать команде в нападении. Конечно, меня радует, что он подписал соглашение с «Самарой»: сейчас не так просто найти игрока, похожего на него.

Джастину Роберсону предстоит стать одним из лидеров команды. Он может играть и «комбогарда», и «пойнтгарда». Он знает систему, по которой мы хотим играть — и я рассчитываю, что Джастин сможет стать моей рукой на площадке.

За Раде Загорацем я слежу на протяжении всей его карьеры. У него большой потенциал, и он может стать ещё лучше, чем был в прошлом сезоне в Саратове. Он способен закрыть третью и четвёртую позиции — уверен, что он сможет себя проявить и как «инсайд», и как «аутсайд» игрок», — приводит слова Анзуловича официальный сайт самарского клуба.