Виктор Вембаньяма еле поместился в вагоне Нью-Йоркского метро
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19-летний французский игрок, главный претендент на выбор под первым номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации этого года Виктор Вембаньяма побывал в метро Нью-Йорка.
В интернете появилось видео того, как Виктор Вембаньяма заходит в вагон Нью-Йоркского метро, сильно согнувшись. Рост французского баскетболиста — 221 см.
В минувшем сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции.
Напомним, по результатам драфт-лотереи Национальной баскетбольной ассоциации первый пик 2023 года достался «Сан-Антонио Спёрс». Ранее сообщалось, что такие легенды организации, как Тим Данкан, Ману Джинобили и Тони Паркер, будут помогать Вембаньяме в его становлении в лиге.
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