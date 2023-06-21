Виктор Вембаньяма еле поместился в вагоне Нью-Йоркского метро

19-летний французский игрок, главный претендент на выбор под первым номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации этого года Виктор Вембаньяма побывал в метро Нью-Йорка.

В интернете появилось видео того, как Виктор Вембаньяма заходит в вагон Нью-Йоркского метро, сильно согнувшись. Рост французского баскетболиста — 221 см.

В минувшем сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции.

Напомним, по результатам драфт-лотереи Национальной баскетбольной ассоциации первый пик 2023 года достался «Сан-Антонио Спёрс». Ранее сообщалось, что такие легенды организации, как Тим Данкан, Ману Джинобили и Тони Паркер, будут помогать Вембаньяме в его становлении в лиге.