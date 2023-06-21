Шэмс Чарания: Брюс Браун отказался от опции игрока в контракте с «Денвером»
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Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что лёгкий форвард «Денвер Наггетс» Брюс Браун отказался от опции игрока на следующий сезон и станет свободным агентом.
«Источники сообщают, что защитник «Денвер Наггетс» Брюс Браун-младший отказался от опции игрока стоимостью $ 6,8 млн на сезон-2023/2024 и станет свободным агентом. Браун, ключевой игрок «Наггетс», намерен вернуться в «Денвер» в статусе свободного агента, а не заключить контракт с другой командой», — написал Чарания в своих социальных сетях.
Напомним, в минувшем сезоне «Денвер» впервые в своей истории стал чемпионом НБА. Браун стал настоящим лидером команды со скамейки в завершившемся сезоне. В плей-офф он в среднем набирал 12 очков, делал четыре подбора и один перехват.
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