Уильямс: в НБА нет четвёрки сильнее, чем Дюрант, Букер, Бил и Эйтон, они выиграют титул
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Бывший игрок НБА, а ныне аналитик ESPN Джей Уильямс высказался о составе «Финикс Санз» после новости об обмене звёздного разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била.
«В Национальной баскетбольной ассоциации нет лучшей четвёрки, чем Кевин Дюрант, Девин Букер, Брэдли Бил и Деандре Эйтон. Они выиграют титул», — сказал Уильямс в эфире программы Get Up.
Недавно стало известно об ожидаемом обмене звёздного разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била в «Финикс Санз». Ранее сообщалось, что в сделку будут включены Крис Пол, Ландри Шамет, несколько выборов во втором раунде и обмен пиками.
В минувшем сезоне НБА Бил принял участие в 50 матчах, в среднем набирая 23,2 очка, делая 5,4 передачи и 3,9 подбора.
Мнение Эй Смита о «Финиксе»:
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