Джимми Батлер: безумно горжусь нашими парнями в этом сезоне

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер поблагодарил партнёров по команде за сезон.

«Безумно горжусь нашими парнями в этом сезоне. Мы всегда стараемся достигать наших целей, но я думаю, очень важно не упускать из виду наш пройденный путь и все замечательные моменты, которые мы провели вместе как единое целое в этом году. Люблю и ценю вас всех, ребята», — сказал Батлер в ролике, опубликованном на его странице в социальной сети.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» попал в плей-офф с восьмым номером посева, но дошёл до финала, где уступил в серии «Денвер Наггетс».

В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний Батлер принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 26,8 очка, делая 6,3 подбора и 5,9 передачи.