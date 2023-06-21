Виктор Вембаньяма: для меня «Сан-Антонио» — синоним победы, они обладают нужной культурой

Главный проспект грядущего драфта Национальной баскетбольной ассоциации французский баскетболист Виктор Вембаньяма поделился ожиданиями от новой лиги, а также высказался о «Сан-Антонио Спёрс», владеющем первым пиком 2023 года.

«Давит ли на меня всеобщее внимание? Я не позволяю всей этой ерунде забираться мне в голову, потому что я возлагаю на себя такие большие надежды, что у меня иммунитет ко всему этому. Так что мне действительно всё равно.

Для меня «Сан-Антонио» — синоним победы. Когда в ночь лотереи «Спёрс» получили первый пик, я просто подумал, что мне повезло. Ведь это франшиза, которая обладает культурой и опытом побед и создания хороших игроков. Так что я действительно не могу дождаться.

Вы видели, как я играл в 13 лет, и я играл так же. И, честно говоря, я просто пытаюсь быть самим собой. Вы сказали, что я гибрид. Просто я такой, какой есть.

Никто не собирается мешать мне вести мяч и бросать трёхочковые. Никто не собирается останавливать меня. Хотя иногда тренеры в моей карьере пытались отговорить меня от этого, потому что они должны были выиграть прямо сейчас. Так что это была действительно повседневная борьба за то, чтобы оставаться верным себе, и, да, это то, чего я точно никогда не потеряю», — приводит слова Вембаньямы ESPN US.