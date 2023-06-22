Брэндон Миллер: Пол Джордж — величайший игрок всех времён, это мой выбор

Один из главных проспектов грядущего драфта Брэндон Миллер назвал форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Пола Джорджа величайшим игроком всех времён.

«Кто является величайшим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации – Майкл Джордан или Леброн Джеймс? На самом деле я не думаю, что Леброн — величайший игрок всех времён в баскетболе. Мой выбор в этом вопросе — Пол Джордж. Я наблюдал за ним в детстве», — сказал Миллер на пресс-конференции.

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщал, что с большой долей вероятности «Шарлотт Хорнетс» выберут Миллера под вторым номером на грядущем драфте. Ещё Майкл Джордан, недавно продавший мажоритарную долю в «Хорнетс», отмечал талант 20-летнего Миллера.