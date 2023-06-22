Илона Корстин: МБА мощно провёл первую часть и попал в первую шестёрку — совет новичкам

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о выступлении ПБК МБА в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ. Дебютант турнира завершил регулярный сезон на шестом месте, выступая в сильнейшей шестёрке во второй части регулярного чемпионата.

«Как МБА сыграл составом без легионеров? Мы несколько раз обращались в клуб перед сезоном с этим вопросом, очень переживали за команду и вообще не понимали, как они будут играть.

На самом деле они очень грамотно подготовились. Начали предсезонную подготовку раньше, чем все остальные, потому что очень грамотно проанализировали формат и календарь. Может быть я сейчас дам подсказку новым клубам — основная задача очень мощно провести первую часть, чтобы потом зайти в первую шестёрку», — сказала Корстин в новом выпуске программы «Вид Сверху».