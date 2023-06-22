Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Илона Корстин: МБА мощно провёл первую часть и попал в первую шестёрку — совет новичкам

Илона Корстин: МБА мощно провёл первую часть и попал в первую шестёрку — совет новичкам
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о выступлении ПБК МБА в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ. Дебютант турнира завершил регулярный сезон на шестом месте, выступая в сильнейшей шестёрке во второй части регулярного чемпионата.

«Как МБА сыграл составом без легионеров? Мы несколько раз обращались в клуб перед сезоном с этим вопросом, очень переживали за команду и вообще не понимали, как они будут играть.

На самом деле они очень грамотно подготовились. Начали предсезонную подготовку раньше, чем все остальные, потому что очень грамотно проанализировали формат и календарь. Может быть я сейчас дам подсказку новым клубам — основная задача очень мощно провести первую часть, чтобы потом зайти в первую шестёрку», — сказала Корстин в новом выпуске программы «Вид Сверху».

Материалы по теме
Кущенко: следующий сезон будет ещё жарче, молодые игроки «Локо» захотели стать чемпионами
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023