Крис Миддлтон отказался от опции на следующий сезон и станет свободным агентом
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Известнейший инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон отказался активировать опцию в контракте суммой в $ 40 млн на следующий сезон. Игрок официально станет свободным агентом.
Войнаровски далее сообщает, что это не значит, что игрок отказывается дальше играть за «Милуоки», вариант с возвращением в команду вполне реален.
Крис выступал за «Милуоки» с 2013 года. Вместе с командой он смог добиться чемпионства в 2021 году, а также поучаствовал три раза в Матчах всех Звёзд (2019, 2020 и 2022).
В минувшем сезоне Миддлтон из-за травм смог лишь сыграть в 33 матчах регулярного сезона, где в среднем набирал 15,1 очков, 4,2 подбора и 4,9 результативные передачи.
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