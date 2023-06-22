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Тейтум — о межсезонье НБА: никому ещё не надоело видеть «источники» после каждой фразы?

Тейтум — о межсезонье НБА: никому ещё не надоело видеть «источники» после каждой фразы?
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Звёздный форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высмеял журналистов и инсайдеров, сообщающих новости о вероятных переходах в межсезонье Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Никому ещё не надоело видеть «сообщили мне источники» после каждой фразы? Назовите имя или держите эту ерунду при себе», — написал Тейтум на своей странице в социальных сетях.

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В ночь на 22 июня стало известно о крупном трёхстороннем обмене, в рамках которого в «Бостон» перешёл Кристапс Порзингис, Маркус Смарт из «Селтикс», в свою очередь, перебрался в «Мемфис Гриззлиз», а Тайус Джонс стал игроком «Вашингтон Уизардс».

Чемпионом НБА в минувшем сезоне стал «Денвер Наггетс», обыгравший «Майами Хит» — 4-1.

Мнение от Перкинса:
Кендрик Перкинс назвал игрока, который организует лучший дуэт с Тейтумом в «Бостоне»
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