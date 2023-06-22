Виктор Вембаньяма: мне надо набрать вес? Лучше скажите остальным худеть

Главный проспект предстоящего драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), французский баскетболист Виктор Вембаньяма высказался о том, что некоторые критики считают, что он не готов физически к лиге. Рост центрового составляет 221 сантиметр при весе 109 килограммов.
«Они просто не знают моей трудовой этики. Я ведь знаю, как моё окружение и я сам подходим к тренировочному процессу. Так что сомнений в готовности у меня не было. Зачем мне надо набирать вес? Лучше скажите остальным, чтобы они худели», — приводит слова Вембаньямы Good Morning America.
В минувшем сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции.
Напомним, по результатам драфт-лотереи Национальной баскетбольной ассоциации первый пик 2023 года достался «Сан-Антонио Спёрс».
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