«Говорит без умолку». Брэндон Миллер рассказал о трэш-токе со стороны Майкла Джордана
Поделиться
Один из главных проспектов предстоящего драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брэндон Миллер рассказал, как проходили его тренировки с «Шарлотт Хорнетс», на которых был также владелец команды Майкл Джордан.
«Встретиться с ним, конечно, было здорово. Он и правда похож на того, каким его показывают по телевизору, он постоянно что-то тебе выговаривает без умолку. Он говорил, что я просто шутер, умею только бросать трёхочковые.
Я это слушать не собираюсь, потому что знаю свои возможности. Нельзя позволить Джордану залезть в твою голову. А ещё у него однажды мяч не долетел до кольца от штрафной линии. Так что будет, что ему припомнить», — сказал Миллер на пресс-конференции.
Напомним, драфт НБА — 2023 пройдёт в ночь на 23 июня.
Миллер назвал любимого игрока:
Комментарии
- 22 июня 2023
-
12:46
-
11:52
-
11:17
-
10:32
-
09:45
-
09:26
-
07:16
-
07:01
-
06:00
-
01:44
-
01:08
-
00:46
-
00:17
- 21 июня 2023
-
23:33
-
22:49
-
22:16
-
22:06
-
21:55
-
21:46
-
21:39
-
21:28
-
20:25
-
19:21
-
18:58
-
18:40
-
18:00
-
17:45
-
17:38
-
17:19
-
17:12
-
16:59
-
16:39
-
16:16
-
15:37
-
14:54
Партнерский контент