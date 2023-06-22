«Говорит без умолку». Брэндон Миллер рассказал о трэш-токе со стороны Майкла Джордана

Один из главных проспектов предстоящего драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брэндон Миллер рассказал, как проходили его тренировки с «Шарлотт Хорнетс», на которых был также владелец команды Майкл Джордан.

«Встретиться с ним, конечно, было здорово. Он и правда похож на того, каким его показывают по телевизору, он постоянно что-то тебе выговаривает без умолку. Он говорил, что я просто шутер, умею только бросать трёхочковые.

Я это слушать не собираюсь, потому что знаю свои возможности. Нельзя позволить Джордану залезть в твою голову. А ещё у него однажды мяч не долетел до кольца от штрафной линии. Так что будет, что ему припомнить», — сказал Миллер на пресс-конференции.

Напомним, драфт НБА — 2023 пройдёт в ночь на 23 июня.