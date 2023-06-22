Джулиус Рэндл рассказал, как Коби Брайант «поприветствовал» его в НБА

Звёздный форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл рассказал о случае, когда легендарный в прошлом игрок Коби Брайант жёстко высказался в его сторону.
«Когда меня по-настоящему «поприветствовали» в лиге? Наверное, это был первый раз, когда меня обругал Коби Брайант. Он сказал: «Возьми свою задницу в руки и сделай несколько бросков в прыжке, ублюдок», — рассказал Рэндл в подкасте Podcast P with Paul George.
Джулиус Рэндл выступает за «Никс» с 2019 года. До того он провёл один сезон в составе «Нью-Орлеан Пеликанс» и ещё четыре года играл в «Лос-Анджелес Лейкерс».
В минувшем сезоне Рэндл принял участие в 77 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем за игру 25,1 очка, совершал десять подборов и отдавал 4,1 результативные передачи.
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