«Филадельфия» намерена сохранить Хардена и не будет пытаться подписать Пола и Ванвлита
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс» хочет сохранить в команде звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена и это приоритетная цель организации, сообщает CBS Sports.
Кроме того, издание отмечает, что в качестве возможного новичка команды рассматривала Криса Пола, если «Вашингтон» будет пытаться его обменять, но сейчас на это мало шансов. Кроме того, «Сиксерс» не планирует участвовать в борьбе за лидера «Торонто» Фреда Ванвлита, который отказался от опции игрока и хочет заплатить новый долгосрочный контракт.
В минувшем сезоне «Филадельфия» дошла до четвертьфинала плей-офф НБА, где проиграла «Бостон Селтикс» — 3-4. Джеймс Харден был одним из игроков, которые подверглись критики после вылета из турнира.
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