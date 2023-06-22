Уиндхорст: «Бостон» не сможет обменять Брогдона в ближайшее время

Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что проблемы со здоровьем у защитника «Бостон Селтикс» Малкольма Брогдона не позволят клубу обменять его в другую команду в ближайшее время.

«У Брогдона проблемы со здоровьем. Они, я так понимаю, настолько серьёзны, что «Селтикс» не просто не смогли обменять Малкольма, но и не смогут сделать это в ближайшее время», — сказал Уиндхорст в эфире Get Up.

Ранее «Лос-Анджелес Клипперс» вышел из сделки с возможным обменом Брогдона из-за опасений по поводу его травмы. Малкольм получил повреждение в противостоянии с «Майами Хит» (3-4). У защитника разрыв сухожилия на руке.

Малкольм Брогдон в минувшем сезоне принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за игру набирал 14,9 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 3,7 результативной передачи.