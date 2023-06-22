Кристапс Порзингис сделал заявление после новости об обмене в «Бостон»

Латвийский центровой Кристапс Порзингис разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поблагодарил команду «Вашингтон Уизардс» и её болельщиков. Ранее стало известно, что Кристапс перейдёт в «Бостон Селтикс» в результате обмена.
«Прощаться всегда тяжело. Организация «Уизардс», мои товарищи по команде, персонал, тренеры, я благодарю вас и буду скучать по вам всем!
Поклонники «Уизардс»! Спасибо вам за то, что оказывали мне такую большую поддержку. Я действительно ценю это и наслаждался каждым вечером, играя перед вами. Желаю вам всем успехов, в то время как сам перехожу к следующей главе своей карьеры», — написал Порзингис.
В минувшем сезоне НБА 27-летний Порзингис в среднем набирал 23,2 очка, а также делал 8,4 подбора и 2,7 передачи за 32,6 минуты за игру в составе «Вашингтона».
Шакил О'Нил тепло поприветствовал юных фанатов «Бостона»:
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