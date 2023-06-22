Испания обыграла Германию и стала последним полуфиналистом женского чемпионата Европы
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В Любляне (Словения) на «Стожице-Арена» завершился четвёртый матч четвертьфинальной стадии чемпионата Европы по баскетболу среди женщин. Сборная Испании разгромно переиграла сборную Германии со счётом 67:42 (20:7, 13:9, 20:13, 14:13).
Самым результативным игроком встречи стала форвард сборной Испании Лаура Хиль. Ей удалось набрать 13 очков.
Таким образом, национальная команда Испании стала последним полуфиналистом турнира и встретится со сборной Венгрии в 1/2 финала. В другом полуфинале сыграют Франция и Бельгия. Матчи пройдут в субботу, 24 июня, в Любляне. Финал турнира запланирован на воскресенье, 25 июня.
Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении.
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