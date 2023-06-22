В результате обменов Била и Дюранта «Финикс» не будет выбирать на драфте до 2031 года

Сегодня ночью баскетбольный клуб НБА «Финикс Санз» сделает последний пик (№52) в драфте до 2031 года.

В текущее межсезонье «Финикс Санз» был довольно активен с точки зрения трансферов. В дедлайн команда заполучила Кевина Дюранта из «Бруклин Нетс», а летом – атакующего защитника Брэдли Била из «Вашингтон Уизардс». В результате «Финикс» потерял несколько пиков в драфте – в обмен Била, например, были включены шесть выборов на драфте и четыре обмена.

Так, пики первого раунда до 2031 года «Финикс Санз» отдал «Бруклин Нетс» и «Вашингтон Уизардс», а второго раунда – «Оклахома-Сити Тандер» и «Вашингтон Уизардс».

В прошедшем сезоне НБА «Финикс» сумел дойти до полуфинала Западной конференции, в котором уступил будущему обладателю трофея «Денвер Наггетс».