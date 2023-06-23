Определились полуфинальные пары женского чемпионата Европы по баскетболу

Завершились матчи четвертьфинальной стадии чемпионата Европы по баскетболу среди женщин – 2023.

Сборная Венгрии в тяжёлом матче обыграла сборную Чехии (62:61), сборная Бельгии разгромила сборную Сербии (93:53), Франция не оставила шансов Черногории (89:46), а испанки переиграли немок (67:42). Таким образом, в полуфинал турнира прошли сборные Франции, Бельгии, Испании и Венгрии.

Сегодня, 23 июня, в соревнованиях предусмотрен перерыв. Полуфинальные матчи состоятся завтра, 24 июня. Франция сыграет с Бельгией, а Испания – с Венгрией. Финал турнира и матч за третье место запланированы на воскресенье, 25 июня.

Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении.