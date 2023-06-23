Бронни Джеймс выбрал 6-й номер в честь отца для выступления за команду университета
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Сын звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни, выступающий за команду Университета Южной Калифорнии (USC), в следующем сезоне будет играть под номером 6. Об этом информирует пресс-служба университетской команды. Под этим же номером выступает его отец в «Лейкерс».
Ожидается, что Бронни отыграет один сезон в USC, прежде чем перейдёт в Национальную баскетбольную ассоциацию.
Ранее Леброн не раз признавался, что мечтает играть с сыном в одной команде. Звёздный форвард «Лос-Анджелеса» также говорил, что хотел бы провести свой последний сезон именно с Бронни — в какой бы команде ни играл его сын.
Бронни Джеймс посетил третий матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:
Недавно Бронни поздравил Леброна с Днём отца.
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