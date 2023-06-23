«Шарлотт Хорнетс» выбрал Брэндона Миллера под вторым номером драфта НБА

«Шарлотт Хорнетс» выбрал американского легкого форварда Брэндона Миллера под вторым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2023 года.

Брэндону Миллеру 20 лет. Его рост составляет 2,06 м, вес — 91 кг. Ранее он выступал за команду Алабамского университета.

Драфт НБА проходит в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр». Как и ожидалось, клубом «Сан-Антонио Спёрс» под первым общим номером был выбран французский центровой Виктор Вембаньяма. В минувшем сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции.

Всего в драфте принимают участие сразу 242 потенциальных новичка, 48 из них не граждане США. Третьим выбирает «Портленд Трэйл Блэйзерс».