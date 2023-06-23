«Шарлотт Хорнетс» выбрал Брэндона Миллера под вторым номером драфта НБА
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«Шарлотт Хорнетс» выбрал американского легкого форварда Брэндона Миллера под вторым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2023 года.
Брэндону Миллеру 20 лет. Его рост составляет 2,06 м, вес — 91 кг. Ранее он выступал за команду Алабамского университета.
Драфт НБА проходит в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр». Как и ожидалось, клубом «Сан-Антонио Спёрс» под первым общим номером был выбран французский центровой Виктор Вембаньяма. В минувшем сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции.
Всего в драфте принимают участие сразу 242 потенциальных новичка, 48 из них не граждане США. Третьим выбирает «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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