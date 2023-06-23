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Виктор Вембаньяма расплакался после выбора первым номером на драфте НБА

Французский центровой Виктор Вембаньяма, которого «Сан-Антонио Спёрс» выбрал под первым номером драфта НБА, не смог сдержать слёз.

«Отчего такие эмоции? Я достиг того, о чем мечтал всю жизнь», – сказал Вембаньяма после объявления о его выборе.

В минувшем сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии его команда уступила «Монако» со счётом 0-3.

Форвард Брэндон Миллер достался «Шарлотт Хорнетс» под вторым номером, а восходящая звезда Скут Хендерсон ушёл в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Ранее сообщалось, что такие легенды организации, как Тим Данкан, Ману Джинобили и Тони Паркер, будут помогать Вембаньяме в его становлении в лиге.