Брэндон Миллер: Леброн Джеймс – лучший в лиге, но я поклонник Пола Джорджа

Второй выбранный игрок драфта форвард Брэндон Миллер рассказал о своём кумире.
«Леброн, безусловно, лучший в лиге, но я поклонник Пола Джорджа. Мне казалось, я ясно дал понять, что Пол Джордж – мой GOAT», – сказал Миллер на драфте.
Форвард Брэндон Миллер достался «Шарлотт Хорнетс» под вторым номером, а восходящая звезда Скут Хендерсон ушёл в «Портленд Трэйл Блэйзерс» под третьим. Первым выбрали на драфте Виктора Вембаньяма. Его забрал «Сан-Антонио Спёрс».
Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступает Леброн Джеймс, закончил выступление в НБА в нынешнем сезоне, уступив в финале Западной конференции «Денвер Наггетс» со счётом 0-4 в серии.
Слухи об уходе Джеймса из баскетбола появились сразу после того, как 38-летний баскетболист выступил на пресс-конференции после проигранной серии с «Денвер Наггетс» со словами о том, что ему предстоит многое обдумать насчёт своего будущего в лиге.
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