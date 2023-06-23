Брэндон Миллер: Леброн Джеймс – лучший в лиге, но я поклонник Пола Джорджа

Второй выбранный игрок драфта форвард Брэндон Миллер рассказал о своём кумире.

«Леброн, безусловно, лучший в лиге, но я поклонник Пола Джорджа. Мне казалось, я ясно дал понять, что Пол Джордж – мой GOAT», – сказал Миллер на драфте.

Форвард Брэндон Миллер достался «Шарлотт Хорнетс» под вторым номером, а восходящая звезда Скут Хендерсон ушёл в «Портленд Трэйл Блэйзерс» под третьим. Первым выбрали на драфте Виктора Вембаньяма. Его забрал «Сан-Антонио Спёрс».

Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступает Леброн Джеймс, закончил выступление в НБА в нынешнем сезоне, уступив в финале Западной конференции «Денвер Наггетс» со счётом 0-4 в серии.

Слухи об уходе Джеймса из баскетбола появились сразу после того, как 38-летний баскетболист выступил на пресс-конференции после проигранной серии с «Денвер Наггетс» со словами о том, что ему предстоит многое обдумать насчёт своего будущего в лиге.