Результаты первого раунда драфта НБА. Первого забрали Виктора Вембаньяма

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В Нью-Йорке на арене «Нетс» «Барклайс-центр» состоялся драфт НБА. «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером выбрали центрового Виктора Весбаньяму. Форвард Брэндон Миллер достался «Шарлотт Хорнетс» под вторым номером, а восходящая звезда Скут Хендерсон ушёл в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Результаты первого раунда

1. «Сан-Антонио» — Виктор Вембаньяма

2. «Шарлотт» — Брэндон Миллер

3. «Портленд» — Скут Хендерсон

4. «Хьюстон» — Амен Томпсон

5. «Детройт» — Осар Томпсон

6. «Орландо» — Энтони Блэк

7. «Вашингтон» — Билаль Кулибали

8. «Индиана» — Джарас Уокер

9. «Юта» — Тэйлор Хендрикс

10. «Оклахома-Сити» — Кейсон Уоллес

11. «Орландо» — Джетт Ховард

12. «Даллас» — Дерек Лайвли II

13. «Торонто» — Грейди Дик

14. «Нью-Орлеан» — Джордан Хоукинс

15. «Атланта» — Коби Бафкин

16. «Юта» — Кейонте Джордж

17. «Лейкерс» — Джейлен Худ-Шифино

18. «Майами» — Хайме Хакес

19. «Голден Стэйт» — Брэндин Подземски

20. «Хьюстон» — Кэм Уитмор

21. «Бруклин» — Ноа Клауни

22. «Бруклин» — Дарик Уайтхэд

23. «Портленд» — Крис Мюррей

24. «Даллас» — Оливье-Максенс Проспер

25. «Детройт» — Маркус Сассер

26. «Индиана» — Бен Шеппард

27. «Шарлотт» — Ник Смит-младший

28. «Юта» — Брайс Сенсабо

29. «Денвер» — Джулиан Строутер

30. «Клипперс» — Коби Браун