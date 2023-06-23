Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты первого раунда драфта НБА. Первого забрали Виктора Вембаньяма

Результаты первого раунда драфта НБА. Первого забрали Виктора Вембаньяма
Аудио-версия:
Комментарии

В Нью-Йорке на арене «Нетс» «Барклайс-центр» состоялся драфт НБА. «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером выбрали центрового Виктора Весбаньяму. Форвард Брэндон Миллер достался «Шарлотт Хорнетс» под вторым номером, а восходящая звезда Скут Хендерсон ушёл в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Результаты первого раунда

1. «Сан-Антонио» — Виктор Вембаньяма

2. «Шарлотт» — Брэндон Миллер

3. «Портленд» — Скут Хендерсон

4. «Хьюстон» — Амен Томпсон

5. «Детройт» — Осар Томпсон

6. «Орландо» — Энтони Блэк

7. «Вашингтон» — Билаль Кулибали

8. «Индиана» — Джарас Уокер

9. «Юта» — Тэйлор Хендрикс

10. «Оклахома-Сити» — Кейсон Уоллес

11. «Орландо» — Джетт Ховард

12. «Даллас» — Дерек Лайвли II

13. «Торонто» — Грейди Дик

14. «Нью-Орлеан» — Джордан Хоукинс

15. «Атланта» — Коби Бафкин

16. «Юта» — Кейонте Джордж

17. «Лейкерс» — Джейлен Худ-Шифино

18. «Майами» — Хайме Хакес

19. «Голден Стэйт» — Брэндин Подземски

20. «Хьюстон» — Кэм Уитмор

21. «Бруклин» — Ноа Клауни

22. «Бруклин» — Дарик Уайтхэд

23. «Портленд» — Крис Мюррей

24. «Даллас» — Оливье-Максенс Проспер

25. «Детройт» — Маркус Сассер

26. «Индиана» — Бен Шеппард

27. «Шарлотт» — Ник Смит-младший

28. «Юта» — Брайс Сенсабо

29. «Денвер» — Джулиан Строутер

30. «Клипперс» — Коби Браун

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023