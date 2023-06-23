Результаты первого раунда драфта НБА. Первого забрали Виктора Вембаньяма

В Нью-Йорке на арене «Нетс» «Барклайс-центр» состоялся драфт НБА. «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером выбрали центрового Виктора Весбаньяму. Форвард Брэндон Миллер достался «Шарлотт Хорнетс» под вторым номером, а восходящая звезда Скут Хендерсон ушёл в «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Результаты первого раунда
1. «Сан-Антонио» — Виктор Вембаньяма
2. «Шарлотт» — Брэндон Миллер
3. «Портленд» — Скут Хендерсон
4. «Хьюстон» — Амен Томпсон
5. «Детройт» — Осар Томпсон
6. «Орландо» — Энтони Блэк
7. «Вашингтон» — Билаль Кулибали
8. «Индиана» — Джарас Уокер
9. «Юта» — Тэйлор Хендрикс
10. «Оклахома-Сити» — Кейсон Уоллес
11. «Орландо» — Джетт Ховард
12. «Даллас» — Дерек Лайвли II
13. «Торонто» — Грейди Дик
14. «Нью-Орлеан» — Джордан Хоукинс
15. «Атланта» — Коби Бафкин
16. «Юта» — Кейонте Джордж
17. «Лейкерс» — Джейлен Худ-Шифино
18. «Майами» — Хайме Хакес
19. «Голден Стэйт» — Брэндин Подземски
20. «Хьюстон» — Кэм Уитмор
21. «Бруклин» — Ноа Клауни
22. «Бруклин» — Дарик Уайтхэд
23. «Портленд» — Крис Мюррей
24. «Даллас» — Оливье-Максенс Проспер
25. «Детройт» — Маркус Сассер
26. «Индиана» — Бен Шеппард
27. «Шарлотт» — Ник Смит-младший
28. «Юта» — Брайс Сенсабо
29. «Денвер» — Джулиан Строутер
30. «Клипперс» — Коби Браун
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