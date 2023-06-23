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Виктор Вембаньяма поделился эмоциями после выбора первым игроком драфта

Виктор Вембаньяма поделился эмоциями после выбора первым игроком драфта
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Французский центровой Виктор Вембаньяма высказался после выбора первым игроком драфта.

«Я не могу это описать. Одно из лучших ощущений в моей жизни. Наверное, лучшая ночь в моей жизни. Я так долго мечтал об этом. Мечта сбылась. Это невероятно», – сказал Вембаньяма на драфте.

По результатам драфт-лотереи первый пик 2023 года достался именно техасской команде. Это уже третий такой случай в истории команды. Предыдущие два прямо повлияли на ход истории для всей организации. В первый раз это произошло в 1987 году, где «Спёрс» задрафтовали центрового Дэвида Робинсона, который в итоге стал двукратным чемпионом НБА в составе «шпор». Следующий раз такое случилось в 1997 году — это год Тима Данкана, который принёс пять чемпионств «Сан-Антонио».

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