Амен Томпсон: быть первыми братьями-близнецами, задрафтованными в топ-5, — многое значит
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Новоиспечённый игрок «Хьюстон Рокетс» разыгрывающий Амен Томпсон рассказал о своих ощущениях после того, как его вместе с братом выбрали на драфте под четвёртым и пятым номером соответственно.
«Думаю, круто, что меня выбрали первее моего брата. Но в любом случае, кого бы из нас ни выбрали первым, мы были бы счастливы. Это очень многое значит для нашей семьи — видеть, как вся тяжёлая работа окупилась. То, что мы были задрафтованы подряд, то что мы первые братья-близнецы, которых задрафтовали в топ-5, — это многое значит», — заявил Томпсон на пресс-конференции после драфта.
Брат Амена Осар был выбран под пятым номером командой «Детройт Пистонс». В итоге оба игрока попали в молодые команды, находящиеся на стадии перестройки.
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