Осар Томпсон — о «Детройте»: мне нравится направление, по которому развивается команда

Новоиспечённый игрок «Детройт Пистонс» защитник Осар Томпсон рассказал о своих впечатлениях после драфта.

«Я узнал, что меня выберет «Детройт», в момент объявления моего имени. Увидел, как приближаются камеры ко мне, подумал: неужели меня выбирают? Я очень счастлив быть задрафтованным «Детройтом».

Во встречах с «Пистонс» я почувствовал некую связь с людьми оттуда, почувствовал то, что у нас есть «химия» между друг другом. Мне понравилось, о чём они говорили. Мне нравится направление, по которому развивается команда, думаю, это идеальное место для меня.

Будет ли мне сложно поддерживать связь с братом? Думаю, нам нужно будет адаптироваться, но в итоге всё будет хорошо. Мы можем разговаривать по видеосвязи», — рассказал Томпсон на пресс-конференции после драфта.