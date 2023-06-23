Энтони Блэк: первая причина, по которой «Орландо» меня задрафтовал, — моя защита
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Новоиспечённый защитник «Орландо Мэджик» Энтони Блэк рассказал о том, каким образом он может сделать команду лучше.
«Я горд своими навыками в обороне. Первая причина, по которой «Орландо» меня задрафтовал, — моя защита. Я смогу это продемонстрировать с первого дня практики.
Это здорово — играть с людьми, которые хороши на обеих сторонах площадки. Таких игроков в «Мэджик» много, будет очень весело.
Мои способности плеймейкера являются чуть ли не моей главной особенностью. Думаю, я смогу помочь Банкеро и Вагнеру легче набирать очки. Всегда приятно играть с хорошими игроками, когда являешься разыгрывающим.
Я продолжу тренировать свой бросок, хочу стать более уверенным в этом аспекте игры», — рассказал Блэк на пресс-конференции после драфта.
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