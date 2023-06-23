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Биляль Кулибали: Вембаньяма мне ближе, чем просто партнёр по команде, он как брат мне

Биляль Кулибали: Вембаньяма мне ближе, чем просто партнёр по команде, он как брат мне
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Новоиспечённый форвард «Вашингтон Уизардс» Биляль Кулибали рассказал о своём отношении к бывшему партнёру по французской команде «Метрополитан 92» Виктору Вембаньяме.

«Вембаньяма мне ближе, чем просто партнёр по команде, он как брат мне. Невероятно, что в итоге так нас обоих задрафтовали в один год. Он отличный парень.

Я игрок, который старается на обеих сторонах площадки. Также я хорош в плеймейкинге, но очки тоже могу набирать.

Очень рад за французский баскетбол, мы пускаем свои корни всё глубже и глубже в НБА. Мы с Виктором желаем только лучшего баскетболу из Франции. Пока я не знаю, смогу ли летом присоединиться к сборной. Посмотрим, в любом случае надеюсь, что всё у нас будет хорошо», — заявил Кулибали на пресс-конференции после драфта.

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