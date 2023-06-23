Джарас Уокер: я очень рад возможности играть с Тайризом Халибёртоном

Новоиспечённый форвард «Индианы Пэйсерс» Джарас Уокер сказал, что рад иметь возможность сыграть в одной команде с разыгрывающим Тайризом Халибёртоном.

«Я очень рад возможности играть с Тайризом Халибёртоном. Он отличный игрок, обладающий отличными способностями в передачах. Он хорошо понимает игру, а также совершенно неэгоистичен. Тайриз — идеальный партнёр по команде, с которым хочется играть. Я надеюсь, у нас получится отличная связка.

Я работоспособный игрок, который может обороняться на разных позициях. «Индиана» увидит мой разнообразный набор навыков, когда мы начнём практиковаться, а также во время игр, когда я пройду период адаптации», — рассказал Уокер на пресс-конференции после драфта.