Кейсон Уоллес — о Гилджес-Александере: я многому могу научиться у него

Новоиспечённый защитник «Оклахома-Сити Тандер» Кейсон Уоллес поделился впечатлениями после драфта.
«Для меня многое значит то, что я знаю, что могу многому научиться у Гилджес-Александера. Хочу посмотреть, как он перенёс опыт, полученный в Кентукки, в «Оклахому». Видно, что он полюбил эту команду.
Я ещё пока не знаю Шея лично, но я знаю, как он играет. Мне нравится его скорость. Он отлично умеет создавать пространство для броска. Думаю, что он также отличный человек, тот, на кого можно равняться.
Когда я услышал собственное имя, я испытал целую палитру эмоций. Я разделил это со своей семьёй, друзьями. Они также были крайне взволнованы. Они все помогали мне с самого начала. В итоге мы добились нашей общей цели», — рассказал Уоллес на пресс-конференции после драфта.
- 23 июня 2023
-
13:12
-
12:46
-
12:33
-
12:23
-
12:02
-
11:35
-
11:04
-
10:31
-
10:04
-
09:33
-
09:15
-
09:00
-
08:49
-
08:42
-
08:03
-
07:38
-
07:32
-
06:59
-
06:22
-
06:12
-
06:07
-
05:44
-
04:44
-
03:38
-
03:28
-
03:21
-
00:53
-
00:08
-
00:02
- 22 июня 2023
-
23:55
-
23:41
-
23:40
-
23:03
-
22:24
-
21:46