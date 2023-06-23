Кейсон Уоллес — о Гилджес-Александере: я многому могу научиться у него

Новоиспечённый защитник «Оклахома-Сити Тандер» Кейсон Уоллес поделился впечатлениями после драфта.

«Для меня многое значит то, что я знаю, что могу многому научиться у Гилджес-Александера. Хочу посмотреть, как он перенёс опыт, полученный в Кентукки, в «Оклахому». Видно, что он полюбил эту команду.

Я ещё пока не знаю Шея лично, но я знаю, как он играет. Мне нравится его скорость. Он отлично умеет создавать пространство для броска. Думаю, что он также отличный человек, тот, на кого можно равняться.

Когда я услышал собственное имя, я испытал целую палитру эмоций. Я разделил это со своей семьёй, друзьями. Они также были крайне взволнованы. Они все помогали мне с самого начала. В итоге мы добились нашей общей цели», — рассказал Уоллес на пресс-конференции после драфта.