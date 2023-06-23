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Джетт Ховард: я отлично подойду «Орландо» со своей способностью исполнять броски

Джетт Ховард: я отлично подойду «Орландо» со своей способностью исполнять броски
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Новоиспечённый форвард «Орландо Мэджик» Джетт Ховард рассказал о том, как хорошо, по его мнению, он подойдёт команде.

«Я отлично подойду «Орландо» со своей способностью исполнять броски и открывать пространство на площадке. Я всегда отличался способностью налаживать «химию» с хорошими игроками, как в школе, так и в колледже, поэтому не вижу причин, по которым этого не произойдёт снова уже на уровне НБА.

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Что значит для меня оказаться задрафтованным командой, где играл мой отец (экс-баскетболист Джуван Ховард. — Прим. «Чемпионата»)? Я забыл про это, вау. Это многое для меня значит. В последние месяцы он так сильно меня натаскал и вывел на совершенно новый уровень. В итоге мы видим, как тяжёлая работа принесла результат», — рассказал Ховард на пресс-конференции после драфта.

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